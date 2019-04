Il dramma economico dei Vip: “Il successo è ciclico e molti si vergognano a fare un lavoro normale”

Non è tutto oro quello che luccica. È proprio il caso di dirlo quando si parla dei Vip. Sfondare nel mondo dello spettacolo non è facile si sa, ma anche mantenere il successo e restare in cima non è altrettanto semplice. Sono più di quanto si pensi infatti i Vip a passare momenti non molto brillanti dal punto di vista lavorativo ed economico, e sono molti tra i personaggi dello spettacolo a passarsela male calcolando che “quasi tutti dopo essere diventati famosi si vergognano a svolgere lavori normali, nei periodi di stanca lavorativa”.

A raccontarlo Antonio Sepe, manager di molti divi della Tv e dello spettacolo italiano, trasferitosi a Dubai da qualche tempo, con l’obiettivo di internazionalizzare le sue attività.

In una sua recente intervista Sepe ha affermato che in Italia non ci sono più speranze di futuro e ha parlato di quanto sia difficile per un giovane intraprendere la carriera di attore nel nostro Paese.

“Purtroppo confermo quanto detto di recente. Non solo è difficile per un aspirante artista ma anche per chi ha già assaporato il successo è più difficile rimanere in cima. La notorietà è ciclica, e conosco personalmente molti casi di ex attori e showgirl costretti ad abbandonare il mondo dello spettacolo e a rimboccarsi le maniche in settori decisamente più comuni” ci spiega il manager Sepe.

“Quello che sto per dire susciterà disappunto e fastidio ma la verità è che questi personaggi una volta diventati famosi diventano schiavi di se stessi e di un certo sistema. Sono in molti nei periodi di stanca lavorativa a fare fatica a tornare ad una ‘vita normale’ e a sentirsi a disagio a lavorare in ufficio o in azienda, magari sperando nella fatidica telefonata ‘dall’alto’ per mollare tutto e ritornare in TV. Una situazione triste, ma che mi provoca anche tanta tenerezza” continua il manager.

“Io amo aiutare i talenti, per questo ho deciso nella mia vita di dare una mano vera e significativa ai talenti nascosti, che hanno tutte le carte in regola per poter avere successo. Anche perché quando si lavora con onestà, senza scorciatoie e in maniera trasparente è inutile raccontarci bugie: il percorso è tutto in salita. Ma io continuerò a dirlo finché avrò fiato: nella vita se vuoi puoi!” ci dice ancora Sepe.

Qual’è quindi il consiglio per tutti coloro che aspirano a diventare qualcuno da parte di un manager che conosce bene questo mondo?

“Il mio consiglio è semplicemente quello di credere sempre in se stessi e come dico sempre il successo non è fortuna ma un obbiettivo, da seguire e perseguire sempre, con costanza, fino alla fine. Per questo sono sempre aperto ad aiutare nuovi talenti che vogliano sfondare nel mondo dello spettacolo” conclude Antonio Sepe.