Il Covid non ferma il Taomoda

DI FAUSTA TESTAJ’

IL covid-19 non è riuscito a bloccare il Presidente di TAOMODA AGATA PATRIZIA SACCONE che facendolo slittare di due mesi, da Luglio a Settembre ha organizzato ugualmente il suo Evento, anche se in versione zippata e rimodulata,considerato ormai uno dei più importanti della Sicilia con rilevanza Internazionale. La XXIesima Edizione del TAOMODA WEEK come sempre, e quest’anno più del solito, è supportata dalla Regione Siciliana, dall’Assessorato Regionale al Turismo-Sport-Spettacolo nella persona dell’Assessore M. Messina, dall’Assessorato Regionale alle attività produttive, da quello ai Beni Culturali, dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e Patrocinata, tra gli altri,dalla Camera Nazionale della Moda Italiana con un sodalizio consolidato ormai da 15 anni, dal Comune di Taormina, da Camera Bayer Italia in rappresentanza della quale sarà presente durante l’Evento il Presidente Giacomo Santucci, uno dei nomi più conosciuti al Mondo del segmento Moda, Top Manager che ha portato brillantemente avanti diverse Maison di moda Italiana come Fendi e Ferragamo.Quest’anno la Manifestazione che si svolgerà dal 10 al 18 Settembre, vanta anche la novità di essere stata inserita dal Comune di Venezia nel Calendario “Città in Festa” e la città di Venezia è in nomination per il TAO AWARDS 2021 dedicato alla sostenibilità.Restando in tema di sostenibilità e rispetto per l’ambiente,quest’anno verrà assegnato il primo TAOMODA ECOLASHION alla stilista e designer Inglese di origine indiana Bav Tailor selezionata dalla Camera della Moda Italiana per il progetto :” Togeter of Tomorrow” , progetto nato nel periodo del look down,vedremo sfilare sul palcoscenico del T. Antico di Taormina il giorno 12 alle 21,00 in occasione della serata di gala presentata dalla giornalista della7 Cinzia Malvini, la sua collezione realizzata con tessuti sostenibili e della quale già hanno parlato le più importanti riviste di moda come il New York Times, VOGUE U.S. , Italia, Paris.Inoltre per la prima volta questa collezione “Spring-Summer 2021” verrà presentata in anteprima a Taormina quando generalmente la collezione Primavera-Estate dell’anno successivo viene presentata a Milano a Settembre, infatti eccezionalmente quest’anno TAOMODA sta aprendo e non chiudendo le Fashion week dopo ci saranno Milano e Paris Faschion week. Altra novità di questa Edizione lo spazio TAOMODA SICILY che vedrà protagonisti i nostri brand siciliani al Palazzo Ciampoli attraverso quest’inedita installazione curata dal fotografo Arturo Delle Donne e progettata da Piero Giuffrida con il C.O.F(Centro Orientamento e Formazione Placement dell’Università degli studi di Catania con Presidente il prof.re N. Crimi anch’esso vecchia conoscenza della Manifestazione).Sarà proprio la TAOMODA dedicata alla formazione e alla cultura in collaborazione con l’Università degli studi di Catania il suo Centro Orientamento e Formazione Placement e l’Assessorato Regionale alla Formazione identificato nella persona di R. Lagalla ad aprire questa speciale edizione 2020, il prof.Crimi presente alla conferenza stampa svoltasi nella bellissima terrazza dell’incantevole Palazzo Calanna-La Baronessa(regno della famiglia Parisi da sempre sostenitrice dell’evento) ringrazia la Dott.ssa Saccone e tutto il suo staff perchè TAOMODA ha creduto sempre nei giovani e ha fatto sì che la formazione sia un elemento importante nell’ambito di tutte le attività che si svolgono nella Manifestazione.Anche l’Assesore al Turismo del Comune di Taormina A.Carpita ringrazia la Saccone per la passione che ci mette nell’organizzare quest’evento che si sta svolgendo malgrado tutto,Agata Patrizia ribadisce che :” far parte del calendario dei Grandi Eventi della Regione Siciliana significa anche assumersi l’onere di portare avanti le cose nei momenti di difficoltà e non soltanto quando tutto fila liscio e poi il mio motto di vita è che le difficoltà esistono per essere affrontate e trasformate in opportunità per cui voglio vivere quest’edizione come un’opportunità innanzi tutto per noi tutti, che siamo qui oggi e abbiamo la fortuna di poter dialogare, confrontarci sull’argomento e poter guardare ad un domani sicuramente migliore rispetto a quello che abbiamo attraversato quest’anno e poi ci tengo a ringraziare Taormina ed i taorminesi che ogni anno accolgono con entusiasmo la rassegna di TAOMODA e quest’anno lo sto percependo ancor più degli altri anni.Presente alla Manifestazione per il secondo anno consegutivo Suor Rosolia che con la sua associazione sarà coinvolta nel proggetto:” Donna we are we too” che si occupa di tutelare le donne in todo.Ancora una volta TAOMODA collabora con l’Ordine e la Fondazione degli Architetti di Catania e non solo che ha come Presidente V. Leone che ci fa sapere che non avendo avuto il tempo come ogni anno di organizzare un concorso rivolto ai Designer quest’anno verrà allestita una mostra che s’inagurerà venerdi 11 dopo il convegno “Just Designer”al parco Dell’Hotel Excelsior realizzata con i pezzi dei vincitori di tutte le scorse Edizioni dei Concorsi, ospite di punta del convegno che si terrà alle 16,00 L’Architetto Mario Trimarchi vincitore del TAO AWARDS Design 2020.Alla conferenza stampa presente in rappresentanza del C.D.O. Sicilia ovvero Compagnia delle Opere Siciliane, patner-ship anche quest’anno del TAOMODA, la giovane Direttrice Claudia Fuccio che porta i saluti del loro Presidente L’architetto S. Contrafatto che sarà presente giovedi alla Master Class e sabato al gala. La Fucci dice alla Saccone:” come amica, come donna e soprattutto come associazione che rappresenta il tessuto imprenditoriale Siciliano non possiamo non essere al tuo fianco, io credo che in questo momento storico che vive l’impresa, che vivono le aziende, tu hai avuto coraggio e soprattutto la forza di sfidare quello che è il mondo degli eventi , hai messo passione, noi siamo 200 imprese per chi non conoscesse la Compagnia delle Opere, e tutti i nostri imprenditori saranno presenti durante quest’evento perchè crediamo tanto in te Agata, noi ci siamo e ci saremo sempre a maggior ragione quest’anno e tu lo sai.A completare l’elenco dei TAO AWARDS assegnati in questa anomala Edizione 2020 in formato ridotto, con 3 eventi al giorno, per cause di forza maggiore, TAO AWARDS EXCELLENCE per la Moda al Sardo A. Marras, per L’HAUTE COUTURE ad A. GRIMALDI(lo stilista delle principesse e delle dive Mondiali) che presenterà la sera del gala al pubblico, la sua inedita collezione già presentatata a Parigi lo scorso luglio attraverso un faschion film diretto e prodotto da A. Argento, per il PRET-A- PORTER a F. TOSI, per il giornalismo TAO AWARDS EXCELLENCE alla Direttrice di Grazia Mondo C. Vanni, per il Giornalismo di Moda a D. Fedi(una delle firme di Moda-Costume-Società più importanti in Italia Scrive sul “Giornale” di Milano), TAO AWARDS per l’innovazione allo scrittore O.Di Montigny, per la categoria Attori TAO AWARDS a F. Fulco, ‘per la Musica TAO AWARDS SPECIALE a J. Mastrangelo (chitarrista diventato famoso in tutto il Mondo per le sue esibizioni nella terrazza di p.zza Navona a Roma durante il look down, lui aprirà la notte dei TAO AWARDS Sabato 12 settembre).