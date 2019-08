Il cinema Made in Campania sbarca a Venezia

Il cinema “made in Campania” si conferma protagonista alla 76° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, al via oggi fino al 7 settembre.

Ben 7 i titoli in concorso realizzati in Campania, di cui due selezionati nella sezione principale. Su tre film italiani in concorso, due sono ambientati a Napoli, “Il Sindaco del Rione Sanità” di Mario Martone e il “Martin Eden” di Pietro Marcello, entrambi realizzati con il contributo della Regione Campania attraverso la legge regionale n.30/16 – Piano Cinema 2017​ e con il supporto organizzativo della Film Commission Regione Campania.

Prodotto con il contributo della Legge Cinema Campania anche “5 è il numero perfetto ” di Igort , nella sezione “Giornate degli autori” in anteprima domani sera a Lido di Venezia. Ambientato a Napoli anche “Nevia” di Nunzia De Stefano​

in concorso nella sezione “Orizzonti”.

Le altre produzioni “made in Campania” sono “Citizen Rosi” di Didi Gnocchi e Carolina Rosi (Fuori concorso – non fiction); “Sufficiente” di Maddalena Stornaiuolo, Antonio Ruocco; (Giornate degli autori – Notti veneziane); “Veronica non sa fumare“ di Chiara Marotta (Settimana internazionale della critica).

Napoletana è anche la madrina di questa 76° edizione della Mostra del Cinema, Alessandra Mastronardi sbarcata oggi al Lido di Venezia per l’inaugurazione.

“Siamo doppiamente orgogliosi – ha dichiarato il Presidente della Regione Vincenzo De Luca – per l’importante presenza, anche quest’anno, di film campani e per la scelta come madrina dell’attrice napoletana Alessandra Mastronardi, icona di bellezza e bravura per il cinema italiano”.