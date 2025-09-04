IL CASO. Polemiche sull’atterraggio di aerei israeliani a Sigonella

Quattro esponenti politici a bordo della missione umanitaria. Pressioni sul Governo per garantire la sicurezza.
La Global Sumud Flotilla è pronta a salpare dalla Sicilia verso Gaza domenica prossima. A bordo ci saranno anche quattro parlamentari italiani:
-
Arturo Scotto (PD)
-
Benedetta Scuderi (eurodeputata AVS)
-
Annalisa Corrado (eurodeputata PD)
-
Marco Croatti (senatore M5S)
Una scelta definita da tutti come una “questione di umanità”, che però ha aperto un acceso dibattito politico, soprattutto per l’assenza del Governo italiano, chiamato a garantire protezione diplomatica e istituzionale.
Appello di Elly Schlein a Meloni: “Serve un segnale umano”
A margine di un incontro in Senato, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha inviato una lettera alla premier Giorgia Meloni, chiedendo «cosa intenda fare il Governo per garantire la sicurezza dell’equipaggio in caso di necessità».
Nel frattempo, Arturo Scotto ha scritto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per sollecitare «protezione internazionale, istituzionale e democratica». Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione parlamentare, accusando l’esecutivo: «Il Governo ha il dovere di tutelare i nostri connazionali e sarà co-responsabile di qualsiasi atto illegale subito». Giuseppe Conte ha annunciato un contributo di un milione di euro alla missione, ricavato dai tagli agli stipendi parlamentari del M5S.
Rischi in aumento: “Droni sulle barche, ci aspettiamo di tutto”
La tensione cresce. Secondo Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flotilla, alcune delle barche già in mare avrebbero ricevuto la visita notturna di droni non identificati:
«Ogni barca aveva il suo. Non sappiamo da dove vengano», ha spiegato.
I volontari si stanno preparando con un training obbligatorio di tecniche nonviolente:
«Se saremo aggrediti, non reagiremo. Il Governo è ancora in tempo per fare qualcosa di umano. Il ministro Tajani può venire a verificare se siamo terroristi».
A bordo anche le comunità islamiche italiane
Alla partenza da Catania sarà presente anche Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (UCOII):
«Partecipo a nome dei musulmani e di tutti i cittadini che vogliono agire. Le parole del cardinale Pizzaballa ci hanno rafforzato. Le comunità cristiane che non abbandonano Gaza sono un segno di speranza».
Caso Sigonella: aerei militari israeliani in Sicilia
Ad alimentare le polemiche è stato l’avvistamento di tre aerei militari israeliani sopra la Sicilia. Uno di questi, un KC-130H, è atterrato nella base americana di Sigonella, martedì pomeriggio.
«È inaccettabile che basi italiane vengano usate da uno Stato che sta conducendo un massacro», ha dichiarato Angelo Bonelli (AVS).
«Il Governo deve chiarire se erano qui per spiare la Flotilla o per caricare materiale bellico».
La risposta della Difesa: “Solo supporto logistico”
Il Ministero della Difesa italiano ha chiarito che si è trattato di un volo autorizzato con finalità addestrative e logistiche, con solo personale tecnico a bordo e nessun carico militare trasportato.