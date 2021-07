HEXAGON / DAC – L’intesa continua con la Smart Factory Valley

L’industria aerospaziale campana si prepara alle sfide del futuro. La collaborazione nata tra DAC, Distretto Aerospaziale della Campania e Hexagon Manufacturing Intelligence, leader mondiale nel settore dei sensori e del software per una produzione più intelligente, ha portato all’organizzazione di una serie di training con l’intento di offrire nuove opportunità e competenze alle PMI della filiera aerospaziale riunite nel DAC.

La prima sessione di training si è tenuta i giorni 24-25 giugno, presso la sede Hexagon MI di Pomigliano d’Arco, ed è stata dedicata alle tecnologie a supporto dell’additive manufacturing metallico. È stato illustrato il processo completo di produzione di un componente dal digitale al reale, in particolare, si sono mostrati esempi di scansione e reverse engineering, di ottimizzazione topologica tramite design generativo, di simulazione del processo di stampaggio e infine di controllo metrologico e di qualità.

Accedere a queste competenze attraverso la collaborazione tra Hexagon e DAC permetterà alle aziende coinvolte di proporsi in modo più competitivo sul mercato, offrendo ai propri clienti conoscenze aggiornate e tecnologicamente all’avanguardia.

“Una giornata interessantissima: sono orgogliosa di vedere sul mio territorio un centro di eccellenza, un hub sperimentale a cui tutti possiamo accedere per cominciare a prendere confidenza con le nuove tecnologie che ci guideranno nell’industria 4.0.” ha detto Paola Iaccarino, R&D Manager di Laer.

Dopo questa prima sessione di training sono previsti altri 3 incontri formativi rivolti ai soci del DAC: il prossimo, a settembre, sarà dedicato alle tecnologie additive polimeriche.

“Dopo l’accordo firmato con Hexagon – afferma il presidente del DAC Luigi Carrino – abbiamo immediatamente voluto creare nuove opportunità di crescita per le imprese socie del DAC. Acquisire nuove competenze per l’uso delle tecnologie e per favorire la digitalizzazione dei processi e’ un investimento indispensabile se si vuole crescere sui mercati internazionali. Il DAC – conclude il presidente – è fortemente impegnato a dare valore aggiunto agli attori della filiera Aerospaziale della Campania”. “È un primo step, molto promettente – aggiunge Armando Mete, Senior Regional Sales Manager della divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon – nella collaborazione avviata. Siamo lieti di poterci offrire come partner tecnologico per le aziende campane che vogliono affermarsi sul mercato internazionale con la forza delle loro competenze”.

Che cosa è il DAC

Il DAC – Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania S.c.a.r.l. è stato costituito il 30 maggio 2012 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività”. Mette assieme soggetti che operano nei settori della Ricerca, Sviluppo e Formazione per l’Aerospazio.

La Campania è una delle poche regioni italiane che vanta un interesse per l’aeronautica e lo spazio quasi centenario, che si è tradotto, dagli anni della corsa allo spazio in poi, in un coinvolgimento capillare dell’intero territorio, e oggi il Distretto Aerospaziale Campano DAC, vanta 193 soci di cui 79 diretti tra grandi aziende PMI e 10 università e centri di ricerca e 114 PMI, riunite in consorzi, in un sistema che lega a doppio filo imprese e mondo della ricerca.

Difesa, spazio, aeronautica, sono il cuore delle attività progettuali sviluppate dal Distretto Aerospaziale Campania, insieme all’ ‘innovazione tecnologica con progetti di frontiera per aviazione commerciale generale, spazio e vettori, ma

anche manutenzione, trasformazione e sostegno ai soci per essere competitivi sia a livello nazionale che internazionale.

Per la Campania il DAC rappresenta un passo fondamentale verso la realizzazione e la gestione di un modello industriale a rete in grado di progettare soluzioni competitive e proporle sul mercato a livello nazionale e internazionale.

Il DAC persegue tutti i suoi obiettivi in un’ottica meta distrettuale. È uno dei soci fondatori del Cluster Tecnologico Nazionale dell’Aerospazio (CTNA). Ha implementato, inoltre, importanti azioni per assicurare il suo coinvolgimento nelle più prestigiose piattaforme aerospaziali nazionali ed internazionali, quali: l’ACARE Italia, la Piattaforma Spazio SPIN-it, il network European Aerospace Cluster Partnership (EACP). Nel 2016 il DAC ha ottenuto il certificato di eccellenza “Bronze Label” dall’European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), agenzia incaricata dalla Commissione europea di valutare la qualità e le performance dei distretti tecnologici su scala continentale. Il DAC è attualmente l’unico distretto italiano a godere di questa qualifica.

Che cosa è Hexagon

Hexagon è un’azienda leader a livello mondiale nel campo dei sensori, dei software e delle soluzioni autonome. Sfruttiamo i dati per aumentare l’efficienza, la produttività e la qualità delle applicazioni nel settore industriale e produttivo nonché delle infrastrutture, della sicurezza e della mobilità. Le sue tecnologie stanno modellando gli ecosistemi urbani e produttivi per farli diventare sempre più connessi e autonomi, garantendo un futuro scalabile e sostenibile.

Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B) conta circa 21.000 dipendenti in 50 paesi e realizza un fatturato netto di circa 3,8 miliardi di euro. Per saperne di più hexagon.com e @HexagonAB.