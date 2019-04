Fruit&Salad School Games ritorna in Campania

Soltanto nove tappe alla finalissima di “Fruit& Salad School Games” 2019 prevista per il 15 maggio 2019 a Battipaglia.

Dopo l’ottima accoglienza dell’evento in Basilicata, Puglia e Sicilia, saranno in Campania i prossimi appuntamenti con la campagna di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura rivolta agli alunni delle scuole elementari e medie, promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Alma Seges, AoA, Assodaunia, Asso Fruit Italia, La Deliziosa, Terra Orti.

Si ricomincia lunedì 8 aprile alla I.C.S. Penna di Battipaglia (SA) per poi proseguire con il seguente calendario: martedì 9 aprile I.C. Berniero Lauria di Eboli (SA), mercoledì 10 aprile I.C. Anardi di Scafati (SA), giovedì 11 aprile 2019 I.C.1 Mazza Colamarino di Torre del Greco (NA), venerdì 12 aprile 2019 I.C. Salvemini di Battipaglia, lunedì 15 aprile D.D.M. Rovella di Montecorvino Rovella (SA), martedì 16 aprile I.C. Buccino di Palomonte (SA), mercoledì 17 aprile I.C. Romualdo Trifone di Montecorvino Rovella (SA), lunedì 29 aprile I.C. “Autonomia 82” Baronissi (SA).

A disputare la finale è la classe che totalizza il miglior punteggio ponderato tra quello ottenuto nei giochi sportivi e quello nella verifica, attraverso quiz, sostenuta su argomenti di cultura dell’alimentazione trattati dal nutrizionista in apertura della tappa. In tutte le tappe il momento competitivo è sempre abbinato alla degustazione dell’ottima ortofrutta fornita dalle OP aderenti in modo da consolidare il principio che è importante seguire un sano stile di vita attraverso l’associazione di buona alimentazione ed attività fisica.