Fruit&Salad on the Beach ritorna in Puglia

Fruit&Salad on the Beach, la più importante campagna di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura sulle spiagge italiane, continua il suo tour con le coste pugliesi, dirigendosi stavolta a Barletta e provincia con quattro tappe. Le prime tre tappe si terranno a Barletta: Giovedì 8 agosto al lido ‘Bamboo’, Venerdì 9 agosto al lido ‘Bagno 27’ e Sabato 10 agosto al lido ‘Mennea’. La tappa conclusiva del tour pugliese si terrà presso il lido Valerio di Margherita di Savoia.

Questa campagna è promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Alma Seges, AOA, Assodaunia, Asso Fruit Italia, Agritalia, La Deliziosa e Terra Orti.

L’appuntamento è dunque per questi quattro giorni ricchi di frutta e verdura gratuita, giochi sportivi, consigli da seguire per una corretta alimentazione e tanti gadget. Le tappe di questa nona edizione di Fruit&Salad on the Beach proseguiranno dopo ferragosto in Campania sulle coste cilentane