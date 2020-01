Elezioni suppletive in Campania, Sandro Ruolo in corsa per il centrosinistra

Sono state consegnate le firme a sostegno della candidatura di Sandro Ruotolo per le elezioni suppletive nel collegio uninominale Campania 07 del Senato (parte del comune di Napoli). Il giornalista Sandro Ruotolo sarà il candidato di un’ampia coalizione di centrosinistra che comprende Partito democratico, il movimento Dema (Democrazia e autonomia) fondato e presieduto dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris, Articolo 1 e Sinistra Italiana. Nessuno di questi partiti e movimenti comparirà però sulla scheda elettorale: la candidatura di Ruotolo sarà sostenuta da un unico simbolo, “Napoli per Ruotolo”. A consegnare materialmente le firme nell’ufficio elettorale istituito presso la Corte d’Appello di Napoli sono stati dirigenti del Pd e di Dema

E’ Salvatore Guangi, esponente di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli, il candidato del centrodestra alle elezioni suppletive nel collegio uninominale Campania 07 del Senato. A suo sostegno tre simboli: Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Confermate quindi le voci che indicavano in Guangi il nome del centrodestra alle suppletive per il seggio rimasto vuoto dopo la morte di Franco Ortolani, eletto il 4 marzo 2018 con il Movimento 5 Stelle. Anche in quell’occasione Guangi era il candidato del centrodestra (sostenuto anche dalla lista Noi con l’Italia-Udc), fermandosi al 22,6% delle preferenze. A consegnare materialmente le firme a sostegno della candidatura di Guangi nell’ufficio elettorale istituito presso la Corte d’Appello di Napoli sono stati alcuni dirigenti campani di Forza Italia.