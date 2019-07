Dramma nel circo, domatore sbranato da quattro tigri

Orrenda fine per un domatore di grandi felini, ma non solo, del circo di Marina Monti, che da alcuni giorni stava offrendo spettacoli a Triggiano, in provincia di Bari, nell’ambito di una serie di spettacoli in Puglia. L’uomo è stato aggredito e sbranato, ieri in serata verso le 20, da quattro tigri. Il domatore era impegnato nella gabbia dei felini per le prove preparatorie allo spettacolo: si chiamava Ettore Weber, aveva 61 anni e una lunga esperienza nel mondo del circo come addestratore di belve e altri animali pericolosi.

STANDO a quanto ricostruito dai carabinieri immediatamente accorsi sul posto, durante l’addestramento il domatore si trovava appunto in una gabbia con quattro felini. Per ragioni non ancora chiare Weber è stato aggredito da una delle tigri che lo ha gravemente ferito, nonostante la comprovata capacità dell’uomo nel trattare con le belve. Subito dopo la prima aggressione, anche le altre tre tigri si sono accanite contro di lui. Il personale del circo si è subito precipitato nella gabbia per difendere Weber, ma l’azione delle tigri è stata fulminea e mortale. Prontamente soccorso, l’uomo è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate.