Domenica Fruit&Salad on the Beach al Samoa di Battipaglia

Una estate di successi sulle spiagge italiane per Fruit&Salad on the Beach, campagna nazionale di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura giunta quest’anno alla nona edizione.

Dopo l’accoglienza entusiasta di bagnanti grandi e piccini in Puglia, Basilicata e Sicilia domenica 4 agosto alle ore 10.30 si ritorna sulle spiagge della Campania per la 17° tappa al lido “Samoa” di Battipaglia (SA).

La grande partecipazione di villeggianti conferma il successo anche di questa edizione della manifestazione diventata uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana.

Anche gli ospiti dello storico lido di Battipaglia attendono con piacere di accogliere lo sperimentato format di fatto di giochi, consigli utili in tema di buona alimentazione e tanta frutta e verdura offerta da Terra Orti, la organizzazione di produttori ortofrutticoli che, insieme ad altre sei leader di mercato del settore (Alma Seges, AOA, Assodaunia, Asso Fruit Italia, Agritalia, La Deliziosa), promuovono il progetto.