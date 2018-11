Sabato primo dicembre sarà un grande giorno per la Reggia di Caserta. Alle ore 10,30 il vernissage nella Sala Romanelli della mostra di “AspettandoNapoliModaDesign”. È questa una costola del progenitore partenopeo “NapoliModaDesign”, ovvero NMD, la rassegna che da quattro anni rappresenta uno degli appuntamenti più importanti nel settore del lusso, motivo di vanto per l’intero territorio campano.

La Reggia di Caserta, lussuosa testimonianza di un’architettura dal gusto intramontabile, si aprirà alle “luxuryideas”, le eccellenze dello stile contemporaneo. La nuova creatività nel campo della progettazione andrà a misurarsi con le meraviglie del barocco e del rococò ma anche con le anticipazioni neoclassiche di Luigi Vanvitelli.

“AspettandoNapoliModaDesign” dal primo al 3 dicembre investirà la Reggia di Caserta con le nuove tendenze del gusto attuali, sotto la direzione artistica dell’architetto Maurizio Martiniello, ideatore e organizzatore della kermesse.

Protagonisti saranno la moda e il design, ma per questa importante edizione, essendo la Reggia custode della magnifica collezione Terrae Motus, anche l’arte contemporanea contribuirà a creare un’ambientazione unica, senza precedenti. L’artista fiorentino Fabrizio Corneli esporrà la sua scultura “Respiro” sullo scalone d’onore della Reggia. Questo lavoro, affiancato da altre opere di luce e ombre, segnerà la prima collaborazione tra Campogrande Concept di Daniela e Stefano Campogrande e Galleria Studio G7 di Bologna, quest’ultima realtà storica nel panorama dell’arte contemporanea, che per mano della sua titolare, Ginevra Grigolo, ha curato il progetto artistico condiviso.

L’opening, con ingresso a invito, sarà sabato primo dicembre alle ore 19,30 con la visita guidata della mostra e delle relative installazioni e opere d’arte. A seguire la consegna dei premi NapoliModaDesign a eccellenze del mondo della moda, della cultura, del food e del design.

Nei due giorni successivi ingresso libero alla mostra NMD nella Sala Romanelli dalle ore 9 alle 19, sfilate di moda e performance nel Vestibolo superiore. Domenica 2 dicembre alle ore 11 il fashion show di Monnalisa. Sarà un anticipo di quanto avverrà nel pomeriggio. A partire dalle 17,30 si susseguiranno i trunk show di Kilesa, Mario D’Anna e Isaia. Alle 20 il fashion show della Maison Gattinoni Haute Couture, nome di spicco nella moda internazionale, e a seguire il trunk show di Italo Marseglia.

Lunedì 3 dicembre alle ore 18 il fashion show della Maison Signore. La tre giorni si concluderà poi nella Sala della Gloria con la cena di gala in beneficenza per Azione Sorriso Onlus con la chef stellata Rosanna Marziale.

Ma non sarà solo Reggia, la rassegna “AspettandoNapoliModaDesign” a partire dal 4 dicembre e fino all’8 coinvolgerà anche il centro storico di Caserta con iniziative e appuntamenti che vedranno protagonisti gli ordini professionali degli Architetti e dei Giornalisti.