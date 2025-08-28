DAL 30 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE LE “LEZIONI DI LEGGEREZZA” DI FILIPPO LOSITO A CORIGLIANO D’OTRANTO, NOVOLI, LECCE E ANDRIA

IL LIBRO
La leggerezza non è superficialità né accettazione incondizionata, ma un invito ad aprirci al cambiamento, abbandonare l’inessenziale, riconoscere ciò che ci fa stare bene. È un trampolino che sfrutta le leggi della fisica per salire dove l’aria è più lieve. Una piuma non muove l’ago della bilancia ma, lanciata in aria, volteggerà fino a terra sotto l’effetto della forza di gravità; volare, invece, richiede l’esercizio di una spinta contraria. Prendere la vita con leggerezza “fa buon sangue”, anche le neuroscienze, dopo la saggezza popolare, lo confermano: inverte la rotta dello stress, migliora il sistema immunitario e cardiovascolare, equilibra gli ormoni. Ma come possiamo svincolarci dalle briglie e dai pesi cui ci àncora la quotidianità? Filippo Losito esplora otto vie che allenano a cogliere la forza propulsiva del vivere leggeri. Esercitare l’umorismo, il gioco e il pensiero laterale ci porta a trovare soluzioni creative, ad accogliere nuove prospettive e a ritrovare il naturale ottimismo. Le correnti della leggerezza ci spingono a disattivare i nostri sistemi di navigazione interni, a benedire gli errori e a godere dell’arte di perdersi, senza preoccuparci troppo dell’atterraggio. Per staccarsi da terra non serve un grande equipaggiamento: bastano calzari alati e la voglia di mettersi in gioco, riattivando l’istinto che rinnova la positività e nutre nuovi schemi neurali. La ricompensa? Planare sulle cose dall’alto, perché leggeri sono l’anima e i pensieri di chi ride. È possibile calibrare la bilancia del buonumore? In quale palestra ci si allena al sollevamento dell’anima? E con quali esercizi quotidiani possiamo vuotare il sacco dei pensieri e alleggerire le emozioni? Dal cofondatore della prima scuola di stand-up comedy in Italia, un libro che insegna ad allietare lo spirito.
L’AUTORE
Specializzato in Alta Formazione in Accompagnamento Spirituale nella malattia e nel morire, Filippo Losito ha scritto per il cinema, il teatro e la televisione. Come sceneggiatore ha vinto il 48 ore Rai Awards. Ha insegnato alla Scuola Holden e ha curato progetti per Sky, Fox, Telecom, Juventus, Save The Children. Tra gli altri libri ha pubblicato “Stand-up comedy. Dalla scrittura al live. Teoria, meccanismi e pratica” (Dino Audino, 2019) e “Humor e pensiero laterale” (Egea, 2021).