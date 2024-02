Coldiretti, l’89% della Puglia a rischio idrogeologico

L’arrivo della pioggia puo’ salvare la Puglia dalla siccita’ in un inverno caldo e secco, ma i fenomeni estremi impattano sull’89% dei comuni in Puglia che risultano a rischio di dissesto idrogeologico. E’ quanto afferma la Coldiretti Puglia, in relazione all’allerta gialla della Protezione Civile in Puglia, con i violenti temporali che si stanno abbattendo su un territorio reso ancora piu’ fragile dalla siccita’ degli ultimi mesi. Sono 230 su 257 i comuni pugliesi a rischio di dissesto idrogeologico e a pagarne i costi – segnala Coldiretti Puglia – oltre ai cittadini residenti soprattutto nelle aree rurali, sono proprio le 11.692 imprese che operano su quei territori. Il rischio idrogeologico, con differente pericolosita’ idraulica e geomorfologica, riguarda – rileva Coldiretti Puglia – il 100% dei comuni della BAT, il 95% dei territori di Brindisi e Foggia, il 90% dei comuni della provincia di Bari e l’81% dei comuni leccesi e sono 8.098 i cittadini pugliesi esposti a frane e 119.034 quelli esposti ad alluvioni. L’inverno bollente ha finora mandato la natura in tilt dopo un 2023 che ha fatto registrare la caduta del 14% di precipitazioni in meno nei campi, dove sono in corso le verifiche dei tecnici in campo in tutta la regione per iniziare a valutare gli effetti prodotti dallo stress idrico sulle colture, quando a rischio sono le piantine di grano e legumi soprattutto nelle ‘terre bianche’ ricche di argilla e creta, mentre la carenza idrica sta determinando un calo drastico di foraggio verde nei pascoli – spiega Coldiretti Puglia – con l’aggravio dei costi per l’acquisto di mangimi per garantire l’alimentazione per gli animali nelle stalle, schizzati gia’ a causa del rialzo delle quotazioni delle principali materie prime quali soia, mais, cereali e foraggio anche a causa dell’attuale crisi per i conflitti in Ucraina e in Israele, con gli allevatori costretti a sopportare i costi per i semi. (AGI)Red/Sar 25/02/2024 09:39 AGI0065-R01 3 CRO 0 Maltempo: Coldiretti, in Puglia 89% comuni rischio idrogeologico (AGI)