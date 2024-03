Celebriamo la Festa della Donna con un gesto di solidarietà: sosteniamo insieme “Mondo Rosa”

Il miglior regalo per le donne in occasione della Giornata internazionale della donna sarebbe la libertà dalla violenza. Tra mimose e iniziative, l’8 Marzo diventa un momento importante per riflettere sui progressi compiuti e sulle sfide ancora da affrontare per garantire pari opportunità e diritti a tutte le donne. Quest’anno il Centro Calabrese di Solidarietà ETS propone un’iniziativa solidale volta a rendere questa ricorrenza un momento di sostegno concreto alle donne che si rivolgono al Centro Antiviolenza “Mondo Rosa”.

Il Centro Antiviolenza “Mondo Rosa” accoglie e assiste le donne che hanno subito violenza, fornendo loro un rifugio sicuro e tutte le risorse necessarie per superare questa difficile esperienza. Per sostenere questa importante causa, il Centro Calabrese di Solidarietà ETS ha organizzato un’azione concreta e tangibile che coinvolge la partecipazione dei cittadini: durante la giornata dell’8 marzo, i ristoranti aderenti all’iniziativa offriranno ai propri clienti la possibilità di partecipare attivamente alla solidarietà. Prenotando un tavolo presso uno dei ristoranti partner, il 10% del conto sarà devoluto al Centro Calabrese di Solidarietà ETS e destinato integralmente alle attività del Centro Antiviolenza “Mondo Rosa”. Un gesto apparentemente piccolo, ma dalle grandi ricadute: ogni prenotazione contribuirà concretamente a sostenere le donne vittime di violenza, offrendo loro una mano tesa e un raggio di speranza per un futuro migliore. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che desiderano fare la propria parte e dare un contributo tangibile alla lotta contro la violenza di genere. Per aderire all’iniziativa o ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare gli uffici del Centro Calabrese di Solidarietà ETS al numero 0961769722 o scrivere a amministrazione@ccscatanzaro. it.

I particolari dell’iniziativa saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 5 marzo alle 10.45 nella sede del Centro Polivalente, in via Fontana Vecchia, alla presenza dei referenti del settore Fundraising del Centro calabrese di solidarietà Ets, guidato dalla presidente Isolina Mantelli, e dai ristoratori che hanno aderito all’iniziativa.