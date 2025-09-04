Caos nel centrosinistra in Puglia: il caso Decaro agita il campo largo

Rottura tra Pd e Avs sulla candidatura. Decaro minaccia il ritiro, Vendola non si fa da parte. Lo spettro di una sfida alla leadership nazionale aleggia sullo sfondo.

La corsa del centrosinistra in Puglia si trasforma in un campo minato. A pochi mesi dalle elezioni regionali, la coalizione un tempo compatta rischia l’implosione. Il motivo? La candidatura di Antonio Decaro, ex sindaco di Bari ed europarlamentare da oltre mezzo milione di preferenze, oggi al centro di uno scontro frontale con gli alleati di Alleanza Verdi Sinistra (Avs).

Un paradosso politico in una regione dove il centrosinistra gode di un consenso solido da oltre vent’anni. Eppure, la coalizione rischia di trovarsi senza un candidato e di dover chiedere all’ex ministro Francesco Boccia di correre in extremis per salvare la faccia.

Decaro vs Vendola: uno scontro simbolico e politico

Al centro del conflitto c’è il braccio di ferro tra Decaro e Nichi Vendola, ex presidente della Regione e oggi candidato capolista di Avs. Dopo il ritiro di Michele Emiliano, governatore uscente, Decaro ha posto come condizione per accettare la candidatura il passo indietro di Vendola. Un aut-aut che ha trovato un secco “no” da parte dei leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, e anche da Elly Schlein, che ha sottolineato:

«La candidatura di Vendola è una decisione di Avs».

Il messaggio è chiaro: il Pd non può dettare le regole agli alleati. Ma Decaro non sembra disposto a fare marcia indietro. Anzi, minaccia di candidarsi in proprio, evocando l’esempio del magnate Ross Perot, che nel 1992 sconvolse la politica americana favorendo la vittoria di Clinton.

La vera posta in gioco? Il futuro del Pd nazionale

Dietro lo scontro locale si nasconde una sfida più ampia. Secondo indiscrezioni, la corrente riformista del Pd vedrebbe in Decaro un potenziale sfidante alla leadership di Elly Schlein. La Puglia, dunque, sarebbe solo il primo terreno di scontro in vista di futuri equilibri nazionali.

Il diretto interessato ha rivendicato il diritto di governare senza le “ipoteche” del passato, in particolare senza l’ingombrante eredità di Emiliano. Tuttavia, proprio Emiliano fu il suo sponsor dieci anni fa, quando lo lanciò alla guida del Comune di Bari. Da allora, il rapporto tra i due si è logorato, anche a causa delle inchieste che hanno colpito l’amministrazione barese e dei recenti contrasti politici e personali.

Alleati irritati, cittadini esclusi

Nel frattempo, gli alleati di Avs non cedono alle pressioni. Alla festa nazionale del partito a Roma, sia Schlein che Giuseppe Conte hanno ribadito il sostegno alla candidatura di Decaro, ma hanno anche invitato l’ex sindaco a non imporre condizioni agli alleati.

Tuttavia, il tempo stringe. Mentre i leader discutono e i personalismi infiammano la scena, i cittadini pugliesi restano privi di un confronto politico reale sul futuro della regione. Una situazione che al Nazareno viene definita “sgraziata”, ma che inizia ad apparire “disgraziata” agli occhi dell’elettorato locale.

Il rischio: una candidatura spaccata o un ritorno di Boccia

Se Decaro non ritirerà le sue pretese, e se Vendola non sarà convinto a fare un passo indietro, lo scenario più probabile è quello di una candidatura spaccata nel centrosinistra. In alternativa, toccherà a Francesco Boccia, oggi capogruppo al Senato, tornare in Puglia per tentare un’operazione di salvataggio dell’unità.

Un equilibrio fragile, una sfida aperta

Il caos pugliese è il simbolo di un campo largo fragile, diviso tra logiche locali, ambizioni personali e strategie nazionali. E mentre i protagonisti si sfidano a colpi di veti e comunicati, il rischio è che a pagare il prezzo di tutto siano ancora una volta gli elettori, privati del diritto a una proposta politica solida e condivisa.