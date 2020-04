Campania, meno malati nelle terapie intensive

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva in Campania, aumentano i ricoverati con sintomi e il numero

degli attualmente positivi. Secondo quanto riportato nei dati aggiornati alla scorsa mezzanotte, e quindi relativi alla giornata di ieri mercoledì 15 aprile, sono 618 le persone ricoverate con sintomi da Covid-19 in Campania (+11 rispetto al dato precedente) e 76 iricoverati in terapia intensiva (-10), per un totale di 694 ospedalizzati (+1). Sono 2.424 le persone in isolamento domiciliare (+30). Le persone attualmente positive sono 3.118 (+31). Nella

giornata di ieri sono emersi 80 nuovi casi, per un totale di 3.887 casi positivi dall’inizio dell’emergenza in Campania emersi dall’analisi di 41.296 tamponi. Il totale complessivo delle persone decedute è 286, mentre sono 483 i dimessi guariti.