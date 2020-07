Campania, Di Scala(Fi): Troppi paletti per il ristoro da ingiusta demolizione

“Il via libera al regolamento regionale per la concessione di un ristoro economico ai proprietari di immobili abusivi acquistati in buona fede ma poi demoliti è un’ottima notizia. Un po’ meno lo è il fatto di aver posto limiti ai requisiti che rischiano di tagliare fuori dai benefici molti di coloro che, al pari di quanti riusciranno ad ottenere il sostegno, ne avrebbero avuto comunque diritto”.

Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala, presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania, rinviando all’approvazione del Regolamento di attuazione delle norme della Legge n. 6 del 12 marzo 2020 che, all’indomani delle demolizioni dei manufatti di via Panoramica a Terzigno, dispose misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede.

“Porre paletti sull’Isee familiare o sull’ampiezza della superficie della casa da comprare – spiega Di Scala – riduce infatti ingiustificatamente la portata di un diritto che o c’è o non c’è. Né si capisce per quale ragione va tagliata drasticamente la quota di risorse destinate a chi, non potendosi permettere l’acquisto di una casa, decide di vivere in fitto”. “In sostanza – conclude – la Regione avrebbe potuto e dovuto fare di più, ma così non è stato”.