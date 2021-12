Campania: Caldoro, Il M5S è con De Luca ed il Pd ma non ha il coraggio di dirlo

“Il movimento Cinque Stelle si avvicina a grandi passi alla maggioranza di De Luca. Mantiene il numero legale quando serve e credo che, in tempi rapidissimi, si formalizzerà questo accordo”. Risponde così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale, a Tele Vomero alla giornalista che gli chiede dei nuovi equilibri in Regione.

Sollecitato dallo studio sull’accordo Pd Cinque Stelle delle amministrative ha aggiunto “la politica perde credibilità quando non è chiara. Qui c’è una ipocrisia vera, i Cinque Stella hanno fatto un accordo organico con il Pd, il partito di De Luca, da qui a breve si presenteranno insieme anche alle elezioni politiche, come hanno fatto alle amministrative”.

“In Regione Campania danno una mano alla maggioranza di De Luca ma hanno non hanno il coraggio di dirlo. Hanno fatto una scelta di campo e dovrebbero farlo con chiarezza” conclude.