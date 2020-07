Campania, approvata la legge per l’istituzione dello psicologo di base. Borrelli: Passo importante

E’ stata approvata all’unanimità, durante la seduta del Consiglio Regionale della Campania del 27 luglio, la legge che istituisce la figura dello psicologo di base. “E’ una legge che non abbiamo contribuito a realizzare. L’aspetto psicologico è fondamentale per una migliore qualità della vita, per il nostro benessere mentale. Bisogna dare sempre più risalto ed importanza alla figura dello psicologo, spesso considerato a torto una figura medica di serie B, mentre si tratta di una figura professionale molto importante. ”ha spiegato il Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.