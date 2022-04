Calabria, tanto fumo e poca carne suo fuoco del Pnrr

Da giorni leggiamo le fastosità sulle pagine dei giornali di come verrà trasformata questa

Calabria, a cominciare da un presidente che, ben per lui, non ha più bisogno di assessori con cui

decidere le linee politiche, ma ha accentrato tutti i dipartimenti nella sua figura tutti gli “uomini del

presidente” rispondono al presidentissimo.

Nelle more ha predisposto l’assunzione di altri dirigenti grazie alla legge brunetta che ha

predisposto la “”modernizzazione “ della P.A. con libertà senza limiti di assunzioni di dirigenti. La

burocrazia regionale nelle mani di una sola persona, se ne sentiva veramente il bisogno.

Ma soprattutto i suoi “libri” saranno condivisi NON più con i sindacati regionali, ma addirittura

con i segretari nazionali cgil, cisl e uil, orami si vola dieci metri dal livello terreno! Che sono

presenti e guerreggeranno per noi!

Come USB, a prescindere che siamo cattivi e non comunica, peccato, ma riteniamo che la

qualità di una leadership sta nella sua comprovata capacità di corrispondere a questa regione fatti

concreti vicini alle persone, avendo a riferimento temi e problemi decisivi, attuali e di prospettiva,

di vastissimo interesse pubblico e riguardanti in primis la vita delle persone.

Come la sanità dove oggi si presenta il programma operativo dove nessuno ha ancora visto una

sola riga, sappiamo dei “sacrifici” fatti dal presidentissimo per redarlo; ma di concreto quello che

registriamo è che gli ospedali restano chiusi, ASSUNZIONI non se ne parla nel suo piano, le reti

territoriali fanno acqua da tutte le parti – anzi ce voluta una sentenza del Consiglio di Stato per

aprire un ospedale come Praia a mare ..e spacciata come sua volontà da presidentissimo!! Tutto

questo mentre per una visita cardiologica la gente attende un anno e mezzo!

Oppure “case di cura” – una volta erano ospedali , dove manca il personale e dove questo cè; si

tratta di attività sanitarie precarie, attività di 12 ore settimanali! Dove non esiste un apparecchio di

radiologia, oppure la possibilità di una visita preventiva di medicina generale.

Ora si punta sui medici di famiglia come presenza capillare per dare risposte sanitarie!! Come se

non lo facessero già normalmente, ma soprattutto impastando sempre le carte dell’attivismo

regionale il presidentissimo dice: vorrei ma non posso mettervi nelle condizioni di aiutarvi di darvi

tutti gli strumenti per un miglior lavoro (!!)

Per ultimo uno dei tanti sacrifici su cui sta lavorando il presidentissimo nei sui uffici è un dossier

sulle infrastrutture, dove pretende “ascolto e risorse” dentro la legge di bilancio dello Stato per

finanziare il rifacimento della statale 106. Peccato che per avere eventuali finanziamenti servono

progettazione che allo stato attuale NON esistono, ma nella propaganda si dimentica di dire che il

documento di programmazione finanziaria del governo è stato blindato dove nessuno, e quando

diciamo nessuno, parliamo dei parlamentari, conosce le scelte politiche per la mobilità e le

infrastrutture per questo paese, men di meno si ha sentore, senza programma di spese per la ss106,

perciò attendiamo che dalla propaganda si passi alla minima possibilità di vedere il finanziamento

dell’arteria di collegamento con nord/est del paese.

Nel frattempo ci deliziamo nel leggere la propaganda e la vendita di fumo negli occhi ai

calabresi con l’avallo dei sindacati concertativi, amici sindaci, associazionismo ed il suo partito FI

che non perde occasione per sponsorizzare il loro presidente, dimenticando il peggioramento

complessivo della situazione economica ed il disagio della gente di questa regione, che comincia a

capire che stiamo vivendo solo di populismo spicciolo.

Usb Calabria