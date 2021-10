Calabria, boom di migranti

A Roccella Jonica l’unico presidio di prima accoglienza è nelle mani della Croce Rossa e di un gruppo di volontari. Qui non si vedevano ondate di questo tipo dai tempi dei curdi: dieci sbarchi in 36 ore. Undici nel mese di ottobre. Tra Roccella, Bova Marina e Bagnara sono approdati in 1.254. Da inizio anno sono 3.250 quelli giunti solo a Roccella. Quasi nove volte il numero di migranti del 2019 e più del doppio di quelli arrivati nel 2020. E negli ultimi due mesi in tutta la Calabria si è arrivati a quota 7.000. Ben 4.651 sulle coste reggine (53 sbarchi). Con una escalation negli ultimi due mesi: 25 tra gennaio e agosto e 28 da settembre a oggi.

