Boom di ascolti su Raiuno per le “Giornate del Cinema Lucano” a Maratea

“Sono convinto che il festival di Maratea, assieme al film ‘No time to die’, dedicato a James Bond, che viene girato in questi giorni a Matera siano le vetrine piu’ importanti che la Basilicata abbia mai avuto sul piano turistico”. Così Nicola Timpone, responsabile marketing della Lucana Film Commission, commenta lo straordinario successo ottenuto dallo Speciale Top dedicato a “Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata 2019”, andato in onda sabato scorso, su Raiuno e seguito da mezzo milione di telespettatori, che hanno consentito alla rete ammiraglia della Rai di battere l’agguerrita concorrenza di tutte le altre reti. “Basti pensare che per la realizzazione della pellicola dedicata a 007, che sarà vista da oltre 150milioni di persone nel mondo solo nelle sale cinematografiche, senza contare il circuito dell’home cinema e degli altri canali distributivi – evidenzia Timpone – sono previsti 12 milioni di euro di investimento sulla città”. Per Timpone si tratta di “una ricaduta straordinaria per tutto il territorio lucano”. Nel corso del programma Rai, sono state proposte interviste esclusive ai grandi protagonisti dell’edizione appena conclusa, su cui spiccava l’attore hollywoodiano Richard Gere, protagonista anche di una masterclass. Soddisfazione è stata espressa anche da Antonella Caramia, organizzatrice della sempre più importante kermesse marateota. “Siamo molto contenti che la trasmissione abbia ottenuto un riscontro così alto in termini di ascolti e di gradimento da parte del pubblico – ha sottolineato – la puntata del programma ideato da Angelo Mellone ha saputo racchiudere al meglio l’undicesima edizione della nostra manifestazione dedicata alla settima arte, valorizzando allo stesso tempo, nel migliore dei modi, il nostro territorio”.