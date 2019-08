Bari, “Mai di Ferragosto”: lavoratori in sciopero contro l’apertura degli ipermercati

I sindacati hanno indetto uno sciopero: “Rispetto per le festività dei lavoratori” Succede a Natale, a Pasqua e ora anche a Ferragosto. Dopo la proposta lanciata in questi giorni di tenere aperti gli ipermercati il 15 agosto arriva la risposta dei sindacati Filcams CGIL Fisascat CISL Uiltucs UIL di PUGLIA, che ribadiscono la contrarietà alle aperture dei negozi, supermercati, Iper e Centri Commerciali in prossimità delle festività nazionali e – si legge in una nota – “chiedono il rispetto dei valori espressi nelle festività civili e religiose, per le persone e le famiglie intere”.

“L’azione del Governo – si legge ancora nella nota- si è inspiegabilmente fermata, continuando a lasciare mano libera alle multinazionali del settore con le aperture dei centri commerciali. Non è accettabile l’atteggiamento intrapreso dalle aziende della Grande Distribuzione Organizzata, della Distribuzione Cooperativa, della Confcommercio, della Confesercenti e

Federdistribuzione che hanno di fatto peggiorato le condizioni di lavoro e vita familiare dei lavoratori e delle lavoratrici.

La nostra protesta continua per restituire diritti e dignità sottratti in nome di una liberalizzazione che doveva portare aumento del Pil ma che di fatto ha determinato tanti abusi e soprattutto tanto precariato, ritenendo indispensabile una regolamentazione delle aperture per restituire ai territori una sostenibilità reale”.

I sindacati annunciano quindi, a livello regionale, che in tutti i centri commerciali, negozi, supermercati e ipermercati delle aziende e cooperative associate alle associazioni datoriali lo sciopero per l’intero turno di lavoro per il giorno 15 agosto.