Atrofia muscolare spinale, una giostra per sensibilizzare i cittadini e leistituzioni

Arriva a Napoli, al Centro Commerciale Azzurro, la “giostra possibile”:

progetto di sensibilizzazione sull’Atrofia muscolare spinale (SMA). Ai

bambini sarà possibile fare un giro su una vera giostra dell’800, e

nell’occasione agli adulti sarà spiegato in cosa consiste la malattia e

come fare gli screening prenatale. L’Atrofia muscolare spinale è la prima

causa genetica di morte infantile nel mondo. È una malattia genetica rara

in cui si perdono progressivamente i neuroni che trasportano i segnali dal

sistema nervoso centrale ai muscoli, controllandone il movimento. Colpisce

soprattutto in età pediatrica (in Italia 1 bambino su 6mila) costringendo

i più piccoli su una sedia a rotelle.

Ma in Campania non è ancora possibile fare il test genetico

gratuito

L’idea di sensibilizzare i cittadini attraverso una giostra è dell’associazione Famiglie SMA, che da quasi

vent’anni è impegnata su questo tema. La realtà drammatica di questa

malattia è ben rappresentata dall’impossibilità di fare screening

prenatale gratuito in Campania e in molte altre regioni. La diagnosi viene

eseguita con un esame del sangue di genetica molecolare e serve a scoprire

se il bambino presenta una specifica mutazione del gene SMN 1. Il test

genetico gratuito per il gene SMN 1 purtroppo non è diffuso sul territorio

nazionale. È partito di recente il progetto pilota di screening neonatale

per la SMA, tra i pochissimi in Europa, con il supporto non condizionato

di Biogen, per ora limitato alle Regioni Lazio e Toscana e coordinato

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.