APPUNTAMENTI / THE DREAMER: Quando il musical arriva al Circo – A Napoli il 4 e il 5 febbraio

Perché scindere la magia del circo e la spettacolarità dei musical quando possono coesistere? Il matrimonio quasi perfetto tra questi due generi artistici in apparenza così diversi diventerà realtà a Napoli, il 4 e il 5 febbraio nelle strutture del Circo Lidia Togni. Liberamente ispirato dal celebre film The Greatest Showman, lo spettacolo musicale The Dreamer coinvolgerà decine di artisti tra ballerini, danzatori aerei, sputa fuoco e figuranti che stupiranno.

In realtà, l’incontro tra il mondo circense e i copioni e le trame dei grandi musical è un esperimento già avviato da tempo, da quando si è deciso di utilizzare le trame e le storie della tradizione come cornici dei vari spettacoli. Sarà questa però la prima volta di un vero e proprio musical che non solo avrà come palcoscenico il tendone del circo, ma quest’ultimo sarà parte integrante della trama.

La location circense, infatti, è forse quella che più rende onore alla trasposizione teatrale della pellicola cinematografica diretta da Micheal Gracey. Immenso lo stupore del pubblico di fronte a personaggi innovativi, che l’imprenditore P.T. Barnum utilizza per lanciare spettacoli da subito consideratimoderni; non a caso “Barnum”, oggi, è sinonimo di “Circo” e lo spettacolo ipnotico è diventato un successo mondiale.

Da sempre attento a comunicare la magia e il lavoro che c’è dietro lo spettacolo viaggiante, il Circo Lidia Togni – nella persona di Vinicio Togni – ha sposato da subito il progetto, “prestando” il tendone ed unendo le forze del personale a quelle del cast della Compagnia Big Up per la realizzazione dell’intero progetto. L’impegno è stato assunto anche in vista di un ripensamento artistico che in questo momento storico il circo vive, rinunciando alla presenza di animali nello spettacolo, ma puntando tutto su acrobati, artisti e performer di alto valore.

La regia è affidata a Francesco Tramontin, le coreografie sono di Tullia Tramontin. Nel cast figurano Maurizio Semeraro (Performer di calibro nazionale), Elvira Dello Ioio, Maggie Mangia, Amelia Russo, Michele Paolella, Lorena Scotto, Sabrina Severino.

La città di Napoli sarà solo il trampolino di lancio: la compagnia, infatti, seguirà le varie tappe del circo in Italia, ed in ogni città sarà pronta a coinvolgere ed emozionare tutta la famiglia in uno spettacolo dall’alto impatto emotivo. In un momento storico dove la fantasia e i desideri sono spesso derisi e messi da parte, The Dreamer è pronta a regalare una realtà vera ai sogni di tutti.

Per info sullo spettacolo: 392 5701343