IlSudOnLine

News, inchieste, Focus

News

Aniello Di Santillo alla Festa AVS. “la nostra una comunità politica viva ed inclusiva”

Diredazione

Set 8, 2025

Agro Atellano.  Aniello Di Santillo, consigliere federale regionale di Europa Verde Campania, ha partecipato alla seconda Festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra – TERRA!, svoltasi al MONK di Roma, portando il suo contributo in una cornice di confronto con amministratori, attivisti e rappresentanti della società civile.

La Festa TERRA! dimostra che esiste una comunità politica viva e inclusiva, pronta a costruire un futuro sostenibile per le nuove generazioni”, ha sottolineato Di Santillo. “I giovani chiedono risposte sul lavoro, sull’ambiente e sulla giustizia sociale. A loro dobbiamo rivolgere il nostro impegno più grande”.

La giornata è stata scandita da dibattiti e momenti di riflessione su temi cruciali: dagli enti locali e le alternative ai tagli nella finanziaria 2026, con esperti coordinati da Daniela Preziosi, al futuro del Sud e delle isole con la partecipazione di Francesco Borrelli e altri esponenti territoriali. Si è parlato anche di democrazia e partecipazione civile con Ilaria Salis, Francesco Cancellato e ospiti, di trasformazioni politiche necessarie con Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Fiorella Zabatta, e di impegno culturale con Bebo Guidetti, Christian Raimo e Francesca Ghio. La Festa si è chiusa con il concerto degli Originals, con Africa Unite e The Bluebeaters, a suggellare una settimana di idee, musica e partecipazione.

È qui che si gettano le basi per un’Italia più giusta e più verde”, ha concluso Di Santillo, rimarcando l’importanza di un impegno concreto e collettivo per le generazioni future.

Di redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

News

In piazzetta Bagnasco, martedì 9 Settembre, si sfogliano le “Pagine di Vino” di Antonella Chinnici

8 Settembre 2025
News

NEXT GEOSOLUTIONS RAFFORZA LA PROPRIA PRESENZA INTERNAZIONALE CON L’APERTURA DI UNA NUOVA SEDE IN MIDDLE EAST, ACCELERANDO IL SUO PROCESSO DI CRESCITA

8 Settembre 2025
News

Diventa Giornalista per un giorno nel nome di Giancarlo Siani

8 Settembre 2025
News

VEVO, JOYCE, SABA: DA MARTEDÌ 9 A GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE LA TRILOGIA TRIESTINA DI MAURO COVACICH IN SCENA PER NEL FRATTEMPO AL CHIOSTRO DEGLI AGOSTINIANI DI LECCE

8 Settembre 2025