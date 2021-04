Il Santo del giorno – Martino

Martino nasce a Todi. Divenuto diacono della chiesa di Roma, per le sue qualità non comuni di dottrina e di santità è inviato dal papa a Costantinopoli come suo apocrisario, oggi diremmo nunzio apostolico. Eletto papa nel 649, si trova a vivere un momento difficile: i rapporti con l’Oriente non erano molto buoni sia in campo politico che religioso a causa delle dispute teologiche circa il monotelismo. Alcune chiese, appellandosi al Concilio di Calcedonia che aveva definito due nature nell’unica persona del Cristo, sostenevano che in lui c’erano anche due volontà, la divina e l’umana; altre invece ne ammettevano una sola, quella divina, da cui il nome di monoteismo. Per la fedeltà alla vera dottrina e per l’esempio di santità Martino è divenuto famoso non solo nella chiesa romana, ma anche in quella greca e slava, e da tutte è venerato come martire.



Accadde Oggi – Thomas Jefferson

Terzo presidente degli Usa per due mandati dal 1801 al 1809, Thomas Jefferson, nato il 13 aprile 1743, ampliò i confini dell’Unione acquistando dai francesi la Louisiana e promuovendo le prime esplorazioni che inaugurarono l’epopea del Far West. Per proteggere i traffici marini nord americani fece bombardare Tripoli da una squadra navale.

Che tempo che fa

Nord: Ampie schiarite a partire dai settori nord-occidentali; insistono i rovesci su Emilia, est Lombardia, Friuli VG e Triveneto. Temperature in calo, massime comprese tra 13 e 17.

Centro: Piogge sparse, rovesci intermittenti e locali temporali, in spostamento dal versante tirrenico verso l’Adriatico; neve dai 1000m. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 20.

Sud: Nuvolosità sparsa e qualche pioggia sulle regioni peninsulari; maggiori spazi soleggiati in Sicilia. Temperature stabili, massime tra 16 e 21.