Il Santo del giorno – Anastasia

Anastasia è una martire del primo secolo. Insieme con Basilissa diviene discepola degli apostoli Pietro e Paolo. Con loro c’è anche la matrona nobile Lucina. Tutte e tre avrebbero avuto lo stesso ruolo delle “pie donne” che seguirono Gesù lungo la via dolorosa, fino al calvario, per dare infine sepoltura al corpo del Redentore. Anastasia, Basilissa e Lucina avrebbero, infatti, confortato con la loro presenza gli ultimi istanti del principe degli apostoli, Pietro, e dell’apostolo delle genti, Paolo, dando poi sepoltura ai loro corpi martirizzati. Insieme con altre donne ha sepolto l’apostolo Pietro poco lontano dal circo di Nerone, ai piedi del Gianicolo, dove oggi sorge la basilica che porta il suo nome. Mentre Paolo viene sepolto nella proprietà di Lucina, presso il Tevere, lungo la via Ostiense.



Accadde Oggi – Affonda il Titanic

Durante la sua crociera inaugurale il transatlantico britannico Titanic urta contro un iceberg nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912 e affonda poco dopo. Delle 2 mila 300 persone a bordo riescono a salvarsi 706 naufraghi. Dall’episodio il kolossal omonimo di James Cameron.



Che tempo che fa

Nord: Nubi sparse e isolati piovaschi, specie su aree pedemontane, Piemonte e Veneto; rasserena entro sera. Temperature pressoché stazionarie, con massime comprese tra 12 e 16.

Centro: Locali fenomeni diurni sui rilievi, nevosi dai 1100m in Appennino; qualche pioggia sul Tirreno, schiarite altrove. Temperature stabili, massime tra 13 e 17.

Sud: Frequenti velature in transito sulle regioni peninsulari; nubi più consistenti in Sicilia, con piogge tra pomeriggio e sera. Temperature stabili, massime tra 13 e 17.