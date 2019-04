Alla Provincia di Bari il festival delle arti contemporanee

L’Associazione di promozione sociale Le Mani di Proserpina è lieta di presentare il Festival delle Arti Contemporanee Sincretica che si terrà il 9 e il 10 maggio 2019, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, presso il Palazzo della Provincia di Bari.

Realizzato dall’Associazione Le Mani di Proserpina, con il finanziamento della Regione Puglia e il patrocinio della Città Metropolitana di Bari, il Festival si propone l’obiettivo di puntare i riflettori sull’artista e sulla creazione artistica, oltre che sull’opera d’arte materiale. La fruizione dell’arte come prodotto finito, in contenitori come musei e gallerie d’arte che, sebbene specializzati e votati alla tutela, risultano chiusi e idealmente distanti, ha infatti ingigantito il divario tra arte contemporanea e pubblico. In tale ottica, Pierpaolo Miccolis, artista pugliese di fama internazionale, mostrerà la nascita dell’opera d’arte fin dalla sua ispirazione attraverso una performance pittorica all’interno della splendida cornice del Palazzo della Provincia di Bari. Al video artista barese Ignazio Fabio Mazzola, invece, sarà affidato il compito di realizzare un documentario che indaghi le varie fasi della creazione dell’opera d’arte. Nelle sessioni mattutine saranno organizzati incontri con le scuole secondarie di primo e di secondo grado al fine di consentire ai più giovani di accostarsi al mondo dell’arte contemporanea in modo originale e stimolante.

Il materiale critico e artistico realizzato durante la rassegna, insieme al gradimento del pubblico, sarà inoltre raccolto in una pubblicazione a cura della storica dell’arte e curatrice Silvia Mazzilli e dell’antropologa culturale Daniela Shawki.