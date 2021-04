Vuoi presentarti brevemente ai lettori de “Il Sud On Line”?

Ciao sono Alessia, ho 23 anni, risiedo a Costanzana, un paesino vicino Vercelli, in Piemonte.

Attualmente sto lavorando come segretaria amministrativa presso un’azienda a Pianezza, e sono al primo anno di università a Torino.

Quali sono i tuoi generi di foto preferite?

Diciamo che sono una ragazza a cui piace spaziare nel mondo della fotografia. Tratto solitamente svariati generi passando dal ritratto al fashion, dal glamour all’intimo, dall’urban alla trasparenza.

Come definiresti il tuo carattere in pochi aggettivi?

Ambiziosa, leale, pignola, solare.

Effettui sport per mantenerti in forma?

Sin da piccola ho praticato vari sport, poi fino a poco tempo fa andavo in palestra e per un po’ ho lasciato. Appena riapriranno (sperando il più presto possibile) sicuramente mi iscriveró, ora mi accontento di qualche esercizio a casa.

Hai realizzato sfilate di moda, e/o meeting, hostess per eventi?

Nel 2014 mi sono iscritta ad un’agenzia di moda a Milano, abbastanza conosciuta. In questi ultimi anni ho posato come fotomodella per fotografi sia amatoriali che professionisti.

Amo la fotografia, riesco a essere me stessa senza filtri.

Quale shooting desideri realizzare?

Mi piacerebbe poter realizzare uno shooting elegante, di classe, fine.

Cosa piace di te?

Non perché io sia vanitosa, (ride) forse un po’ si, però di me mi piacciono particolarmente gli occhi, il fondoschiena, la pancia e gambe. Un po’ tutto insomma.

Viaggi per lavoro?

Assolutamente si, nulla mi ha mai fermato (a parte questa pandemia).

L’abbigliamento che preferisci?

Stivali o tacco con un bel vestitino.

Ti affascina il mondo dello spettacolo?

Assolutamente si, sin da piccola volevo provare a entrarci, non per questo mi sono iscritta in quell’agenzia a Milano.

Poi però ho lasciato stare, non avevo le forme giuste, anzi forse avevo troppe forme per quel mondo; non ero spigliata ai tempi, ma abbastanza timida. Ora penso di essere pronta.

Come vivi questo lungo periodo di pandemia?

Sempre positiva. Nonostante è da un anno che siamo dentro e nonostante il covid ha colpito l’anno scorso i miei genitori rinchiudendoci in casa per ben 60 giorni, sono sempre positiva.

Già la situazione è tragica, se ci buttiamo giù ancora di più non ne usciamo più. In ogni caso, spero comunque che tutto questo finisca, e che torniamo alla vita normale. Sicuramente daremo maggior valore a quei piccoli istanti di vita a cui prima non davamo peso.

Contatti social?

Purtroppo Instagram ho dovuto riaprirlo perdendo tutti i miei follower (ne avevo circa 10.000).

Sto cercando piano piano di risalire. Lascio qui il link : https://instagram.com/alessssia.98?igshid=obo88e2d7beo