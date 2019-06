Al via il “Due Mari WineFest”, 45 cantine al Castello Aragonese

Ha preso il via il Due Mari WineFest! È la V° Edizione dell’evento enogastronomico ormai divenuto nazionale che si tiene dal 21 al 23 giugno nel prestigioso Castello Aragonese di Taranto.

Si consolidano per il secondo anno i gemellaggi con il Wine Show di Todi e il Florence Wine Event, segnale questo di apertura nei confronti di altri territori e di un lavoro costante di co-marketing territoriale con Umbria e Toscana che sfocerà presto in nuovi e appassionanti progetti.

Nell’evento troveranno spazio non solo le delegazioni umbre e toscane, ma anche cantine venete, friulane, campane, emiliane. Sono presenti ben 45 cantine.

Cornice è il prestigioso Castello Aragonese, che ospita sulla banchina di fronte al mare le aziende vitivinicole pugliesi e italiane e in Piazza d’Armi quelle agroalimentari.

La Galleria Meridionale del castello, invece, è allestita per le masterclass, veri e propri percorsi di gusto sulla Malvasia, il Grechetto di Todi, il Chianti, il Lambrusco di Podere Giardino e il Parmigiano Reggiano condotte da degustatori AIS (Associazione Italiana Sommelier) – Delegazione Taranto.

Per la degustazione di domenica 23 giugno vi sarà il gran finale con lo chef Gianvito Matarrese, salito agli onori della cronaca per aver vinto una delle puntate del programma “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese con il suo ristorante “Evo” ad Alberobello. Matarrese preparerà 5 piatti a cui saranno abbinati i vini di 5 cantine diverse: Piera 1899, Vinapulia, PaoloLeo, Vetrère e Tenute Tocci.

“Chi conosce il Due Mari WineFest sa che non si tratta del classico evento enogastronomico – hanno osservato gli organizzatori, Stefania Ressa, Andrea e Fabio Romandini – si tratta, piuttosto, di un’esperienza a 360gradi che coinvolge tutti i sensi. Sì, perché Due Mari WineFest significa cultura, formazione, arte ed esaltazione delle bellezze della città. Basti pensare alle escursioni in barca in cui mare ed eccellenze enogastronomiche ‘navigano’ alla stessa velocità”.

“Il vino è cultura e come amministrazione comunale abbiamo il dovere di supportare questa manifestazione – ha aggiunto Fabiano Marti, Assessore alla Cultura del Comune di Taranto presente alla conferenza stampa insieme all’assessore allo Sviluppo Economico Giovanni Cataldino – saremo sempre in prima linea per supportare eventi come il Due Mari WineFest che valorizzano il territorio.”

L’ospite speciale di questa edizione è Filippo Bartolotta, wine educator, speacker e sommelier, che la rivista statunitense Forbes ha battezzato il “Virgilio di Obama”.

È stato proprio lui ad inaugurare l’inizio della manifestazione, venerdì 21 giugno, con due appuntamenti: una degustazione sui catamarani della Jonian Dolphin Conservation con i vini dell’azienda Candido, durante la quale Bartolotta ha presentato il suo ultimo libro,“Di che vino sei?” Giunti Editore (evento in collaborazione con la Libreria Mandese Taranto) e con una degustazione verticale del prestigioso vino “Il Falcone” di Rivera nella Galleria Meridionale del Castello Aragonese.

Vi sono anche questa volta, le escursioni (3 al giorno) sui catamarani della Jonian Dolphin Conservation, le cene sulla Nave Calajunco (come quella di ieri con i vini di Masseria Cicella e del sabato) guidate da Paolo Miola, già direttore di Masseria Savoia Resort, e da Anna Maria Intermite, sommelier AIS che si è occupata dell’abbinamento dei vini di tutti gli eventi collaterali del Due Mari e delle masterclass, delle serate.

Importanti i momenti di confronto, con il dibattito che vedrà protagonista “l’Associazione Le donne del Vino” e l’on.Ylenja Lucaselli, Global Advisor per la Southern Glazer’s Wine&Spiritis, la più grossa compagnia di distribuzione di vini in America.

Sul palco del Due Mari WineFest, allestito nella Piazza D’Armi del castello, sono stati inoltre annunciati i vincitori del Premio Due Mari Winefest 2019 per le categorie: miglior rosso, bianco e rosato. Per la categoria bianchi al 1° posto “12 e mezzo di Varvaglione, al 2° posto “Cré di Vetrère al 3° posto “Serra Petr’alba” di Cantine San Pancrazio. Per la categoria rosati al 1° posto “Taranta di Vetrère, al 2° posto “Rosato di Negramaro” di Tenute Tocci, al 3° posto “Rosato di Negramaro” di Tenute Motolese. Infine per la categoria rossi, al 1° posto “Carus” di Tenute Tocci, al 2° posto “Imperio” di Cantine Tinazzi, al 3° posto “Campo Appio” di Cantine San Pancrazio.

È stata presente e lo sarà ancora Arianna Greco, nota pittrice, che dipinge i suoi quadri col vino e che stupisce gli ospiti con la sua arte enoica.

A coronare e deliziare la tre giorni c’è, infine, la musica con la direzione artistica di Antonio Oliveti: Anet – Vikipedia – Ilaria Fuggetti Duo Jazz – Grace Maremonti – Papillon De Nuit – Radio Funk – Le tre corde – Giropuntina – Il Ballo del Mattoni

E se per il pubblico l’evento terminerà il 23 giugno, per gli operatori di settore proseguirà lunedì 24 giugno con il B2B Day. La giornata si aprirà con un dibattito nella Sala Celestino V del Castello Aragonese sull’importanza dell’enoturismo in Puglia e vedrà la partecipazione di Cosimo Borraccino, (Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia), Luca Lazzàro (Presidente Confasgricoltura Puglia), Leonardo Giangrande (Presidente Confcommercio Taranto), Mauro Di Maggio (Presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria), Anna Gennari (Pr e Hospitality Manager di “Produttori Vini Manduria”), Davide Gangi (Presidente Vinoway Italia) e Annalisa Menolascina (Wine Blogger per PugliaWine).

A seguire, buyer e ristoratori incontreranno le aziende presenti. La giornata terminerà con un aperitivo offerto dall’organizzazione del Due Mari WineFest sulla paranza di Gente di Mare.

Le aziende partecipanti (regioni in ordine alfabetico) :

VINI – CAMPANIA

Caputalbus

VINI – EMILIA ROMAGNA

Podere Giardino

VINI – FRIULI VENEZIA GIULIA

Piera Martellozzo

SPIRITS – PIEMONTE

Gamondi

VINI – PUGLIA

Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, San Marzano, Feudo Croce – Cantine San Giorgio (Gruppo Tinazzi), Cantine Dalena, Tenute Tocci, Masseria Croce Piccola, Tenute Girolamo, Cantine Amastuola, Tenute Motolese, Tormaresca, Varvaglione, Vinerie Palmieri, Rivera, Coppi, Vetrère, Pruvas, Masseria Cicella, Enoteca Crudò, De Quarto, Vinapulia, Tenuta Patruno Perniola, Cantina Sava, Grifo, Cantine Paolo Leo, Trullo di Pezza, Cantine Spelonga, Terre carsiche 1939, Cantine San Pancrazio, Leone De Castris, Candido, Cantine Tre Pini, Conte Spagnoletti Zeuli, Erminio Campa

VINI – TOSCANA (DELEGAZIONE FLORENCE WINE EVENT)

Consorzio Chianti Colli Fiorentini,Castelli del Grevepesa,Fattoria di Piazzano,Sparla & Gerardi

VINI – UMBRIA (DELEGAZIONE WINE SHOW TODI)

Podere Acquaccina,Cantina Todini,Tenuta ColFalco,Cantina Tudernum

VINI – VENETO

Ongaresca, Capassion

OLIO – PUGLIA

L’Acropoli di Puglia

BIRRE ARTIGIANALI – PUGLIA

Birrificio Leonida, Birrificio Federico II

AZIENDE AGROALIMENTARI – PUGLIA

InMasseria – Formaggio Don Carlo, Rosina La Massaia Salentina, Bar Veneto, Caseificio Milano, Macelleria Palmisano, Pasticceria Aiello, L’angolo dei sapori, Ristorante Tomà, Zio Pasquale, Associazione Panificatori Taranto

MAIN SPONSOR

Armata di Mare – Taranto, Medical Center, La Maisonette Gioielleria, Automondo srl, Copyright, Nuovarredo, Derado, Fiitalia, Nunnari Grafiche

REGULAR SPONSOR

Ristorante Conte, Hotel Virgilio, La Barca Ristorante, Hotel Europa, Pescheria Da Cesarino, Baja delle Sirene, Monun Hotel Restaurant&Spa, Masseria Savoia Resort, Supercentro spa, Gelateria del Ponte, Larocca Assicurazioni, Rael Oggettistica, Grc Distribuzione, SempreVerde, Miss Freschezza, La Trafila, CGM Manufatti, Acqua Orsini, Barlotti

MEDIA PARTNER

Ig_taranto

L’evento gode del Patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e di Puglia Promozione e della disponibilità Comando Marittimo Sud e la Marina Militare.