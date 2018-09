“Bellezza e speranza per tutti: quando il turismo diventa via di vita buona e speranza concreta“: all’apertura di Hieros , il salone per il centro-sud nato dall’esperienza trentennale di Koinè, la più importante fiera italiana sull’arte sacra, il messaggio delle Nuove linee guida sui parchi e le reti culturali ecclesiali a cura dell’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza episcopale italiana presentate per la prima volta proprio all’appuntamento di Napoli.

Il documento disegna un sistema territoriale per la valorizzazione organizzata e integrata di beni culturali della Chiesa con un prevalente compito di annuncio e trasmissione della fede.

(https://turismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/24/2018/09/11/Bellezza_e_Speranza.pdf

“Da un turismo religioso inteso semplicemente come visita a una meta di carattere religioso”, ha affermato il direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei, don Gionatan De Marco nella conferenza stampa di presentazione moderata dalla giornalista Emanuela Vinai, “occorre passare a quello che realizza un’autentica esperienza di fede. I parchi ecclesiali sono uno strumento per accompagnare la comunità locale nel conoscere e trasformare il suo patrimonio artistico e spirituale in esperienza di evangelizzazione e creare anche possibilità di lavoro concrete per i giovani del territorio. Oltre che con l’Ufficio dei beni culturali della Cei, infatti, le Linee guida sono state elaborate con il contributo del Progetto Policoro”.

“In materia di beni culturali ecclesiali”, ha aggiunto don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio beni culturali ed edilizia di culto della Cei, “stiamo passando dalla fase della conoscenza, conseguente all’imponente lavoro di catalogazione di beni mobili ed edifici di culto compiuto dalle diocesi negli ultimi 12 anni, a quella della gestione e valorizzazione in chiave di evangelizzazione. Di questa nuova storia non può non essere protagonista tutta la comunità ecclesiale locale”.

40 gli espositori presenti in fiera, provenienti soprattutto da Campania e Lazio, e davvero tante le novità in mostra, che rappresentano alcune eccellenze dell’artigianalità made in Italy, come le piombature delle vetrate con le tecniche che si usavano nell’ ‘800, la riscoperta delle fonderie con la tecnica della ‘cera persa’ nella realizzazione delle campane, che ripropongono antiche melodie, così come le casule fatte a mano con intagli in fili d’oro. Accanto a prodotti che riscoprono le nobili tradizioni del settore, sono presenti le tecnologie di ultima generazione come il programmatore di brani musicali digitali per le chiese, attivabile via I-pad, oppure la realtà aumentata per visitare le aziende a distanza e gli impianti per la sicurezza dei luoghi di culto.

“Il varo di Hiéros”, dichiara Paolo Audino, direttore dell’area Travel & Lifestyle Italian Exhibition Group presente all’inaugurazione, “è importante perchè porta al sud un modello di manifestazione consolidata nella versione originale di Koiné, con un incontro tra domanda e offerta nei settori dell’arte sacra e degli articoli liturgici. In particolare gli approfondimenti delle tre giornate di Napoli sui temi del turismo religioso e dell’edilizia di culto riguardano settori strategici. Il turismo religioso, già in crescita, è destinato a una serie di sviluppi normativi e all’ampliamento dell’offerta che lo porterà ad essere uno dei più importanti settori dell’industria del travel in Italia, mentre la nostra attenzione a questi temi è naturale conseguenza rispetto a un patrimonio quantitativamente e qualitativamente di altissimo livello per preservare il quale si rendono necessari e imponenti sforzi economici accompagnati da grandi competenze tecnologiche. Fedeli al nostro business model di manifestazione fieristica siamo contenti di accompagnare la presenza degli operatori del settore in importanti momenti formativi e convegnistici”.