Ottanta chili di cioccolato, 100 di panna, 600 uova: sono alcuni degli ingredienti usati dai pasticcieri mazaresi che stasera hanno infranto un “dolcissimo” record. Hanno infatti preparato il piu’ grande profiterole del mondo: ben 230 chili di bigne’ ripieni di crema e cioccolato. La serata da guinnes e’ stata organizzata in occasione del Bleu Sea Land, l’expo dei cluster del Mediterraneo, Africa e Medioriente in programma a Mazara del Vallo da ieri a domenica. All’impresa hanno partecipato una dozzina di pasticceri coordinati da Giuseppe Lamia. Il precedente record apparteneva ad una pasticceria messinese finita nel guinnes per un profiterole di “soli” 156 chili.