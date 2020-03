12 in Basilicata, è la regione con meno contagi

Sale a dodici il numero di casi positivi al coronavirus in Basilicata. L’ultimo è stato rilevato su un tampone pervenuto dalla provincia di Potenza ed analizzato presso il laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza. Lo rende noto la task force sanitaria regionale. Oggi sono stati esaminati venti tamponi, in prevalenza provenienti dalla provincia di Matera, e tutti gli altri hanno dato esito negativo. Altri tamponi sono in fase di esame e gli

esiti si conosceranno domani mattina. La Basilicata è al momento la regione italiana con il minor numero di casi.